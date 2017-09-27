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27 Eylül 2017 Çarşamba 15:17

Feci Kaza: “1’i Ağır 5 Yaralı”

Feci Kaza: “1’i Ağır 5 Yaralı”

Feci Kaza: '1'i Ağır 5 Yaralı”
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Lefke-Gemikonağı Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefke-Gemikonağı Anayolu üzerinde saat 14:30 sıralarında, Umut Günaydın (E-20),  yönetimindeki PG 351 Z plakalı araçla Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu,  o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Bahadır Onuk (E-63)  yönetimindeki TFF 710 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan PG 351 Z plakalı araçta yolcu bulunan Nahsen Ateş (E-20) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, PG 351 Z plakalı araç sürücüsü Umut Günaydın (E-20) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Delil Kardaş (E-21) ve Agit Cengiş (E-19) ile TFF 710 plakalı araç sürücüsü Ali Bahadır Onuk kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip, Agit Cengiş (E-19) acil serviste, diğer yaralılar ise vücutlarının muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

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