Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

16.09.2018 Tarihinde saat 00:20 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 37–38 kilometrelerinde Kalkanlı girişinde yönetimindeki EP 365 plakalı salon aracı ile kuzey istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Kemal TEKEŞ (E-52) gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak viraj üzerinde sağ tarafa geçmesi ile o sırada karşı gönden gelip güney istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Salih KARAPAŞA (E-50) yönetimindeki ZPD 049 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu EP 365 plakalı araç sürücüsü Kemal TEKEŞ aynı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Samet ÇAKIR (E-26), ZPD 049 plakalı araç sürücüsü Salih KARAPAŞA, ayni araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Gökmen KAN (E-41), Güzelyurt’ta sakin Mehmet Yüksel GELMEN (E-50) , Güzelyurt’ta sakin Ali KABA (E-41) ağır yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste Müşahede altına alındılar. EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Metin ATALAY (E-51) ise kaza mahallinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.