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25 Kasım 2017 Cumartesi 16:31

Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
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LEFKOŞA'DA TERMİNAL CİVARINDAKİ KAZADA GÜNAY ÇİNLER AĞIR YARALANDI

Lefkoşa'da otobüs terminali civarında meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeyen çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çinler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altında alınırken sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre bugün saat 17.25'te Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi'nde, City Royal Hotel önünde Nihat Aktaş (E-38), TAT 464 plakalı minibüsle, güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o sırada yolun batısından doğusuna yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler'e (E-60) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çinler hastaneye kaldırılırken, sürücü Nihat Aktaş tutuklandı ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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