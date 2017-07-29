Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

Mağusa Devlet Hastanesi yakınlarında bu saat 20.55 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 29 yaşındaki Erdal Erçin ağır yaralandı.İsmail Şah, yönetimindeki FL 128 plakalı aracı ile Mağusa’dan İskele istikametine doğru gitmekte iken o sırada yolun orta refüjünden karşıya geçmek için adımını yola atan Erdal Erçin’e aracının sağ ön yanı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak arabanın ön camına çarpan Erçin başından ciddi şekilde yaralandı. Yaralanın ayrıca bacakları, kaburgaları ve çene kemiği kırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Erdal Erçin’e Mağusa Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavinin ardından bu akşam saat 22.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gönderildi.Yenidüzen