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Korkutan Kaza

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07 Mayıs 2017 Pazar 08:04

Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı

Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı
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Güzelyurt Bölgesi’nde motor kazası meydana geldi.

Dün saat 13:00 sıralarında, Çamlıbel-Güzelyurt Anayolu 3-4’üncü km’leri arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; Alman uyruklu 60 yaşındaki Ralpa Heinrich KRATZER, yönetimindeki MS 601 plakalı motosiklet ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkarak bankete çarpması sonucu meydana geldi.

Motosikletten savrulan KRATZER, ağır yaralanarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
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Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı
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