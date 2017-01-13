Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ocak 2017 Cuma 16:02

Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı

Feci Kaza! 1 Ağır Yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Lefkoşa Gazimağusa anayolunda bugün 14.30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Ulukışla-Kurudere kavşağı arasında yaşanan olayda, Muoath Hanı Awad Allah (E-22) yönetimindeki FE 353 plakalı araç karşı şeride geçerek Eray Mehmet Vudalı (E-30) yönetimindeki LE703Z plaklı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile LE703Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Gargınsu (E-27) ve Önsay Aktolga (E-35) ile FE 353 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amro F.O. Mortoja (E-25) ve Asmar Almotasembilla Alasmar (E22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Amro F.O Mortoja, Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralılar yapılan tedavilerini müteakip servislerde müşahede altına alındı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK, KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASAL EŞİTLİK ANLAMINDA OLMAZSA OLMAZIDIR” AKINCI: “DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK, KIBRISLI TÜRKLERİN...
CTP: “BUGÜN ÇÖZÜME DÜNE ORANLA DAHA YAKINIZ” CTP: “BUGÜN ÇÖZÜME DÜNE ORANLA DAHA YAKINIZ”
ÖZGÜRGÜN: "BU AŞAMADA HARİTA SUNMAK STRATEJİK HATA" ÖZGÜRGÜN: "BU AŞAMADA HARİTA SUNMAK STRATEJİK...
ÖZGÜRGÜN CENEVRE`DEN AYRILDI ÖZGÜRGÜN CENEVRE`DEN AYRILDI
AKINCI: “BEŞLİ KONFERANS BİTTİ YA DA BELİRSİZLİK VAR DENİLMESİ DOĞRU OLMAZ” AKINCI: “BEŞLİ KONFERANS BİTTİ YA DA BELİRSİZLİK...
Tutuksuz Yargılanacak.. Tutuksuz Yargılanacak..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI: “DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK, KIBRISLI...

Haberi Oku