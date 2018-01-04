Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

PAMUKLU- KUMYALI ANAYOLUNDAKİ KAZADA 27 YAŞINDAKİ MESUT AYDENER AĞIR YARALANDI
Pamuklu - Kumyalı anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki kadın sürücü Mesut Koçano Aydener ağır yaralandı.
Aydener, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk yardım tedavisini ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis basın bültenine göre kaza, Aydener’in , yönetimindeki KU 062 plakalı araçla seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla atması sonucunda gerçekleşti.