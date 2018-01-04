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Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

04 Ocak 2018 Perşembe 13:48
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
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PAMUKLU- KUMYALI ANAYOLUNDAKİ KAZADA 27 YAŞINDAKİ MESUT AYDENER AĞIR YARALANDI


Pamuklu - Kumyalı anayolunda  bu sabah meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki kadın sürücü  Mesut Koçano Aydener ağır yaralandı.

Aydener, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk  yardım tedavisini ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis basın bültenine göre kaza,  Aydener’in , yönetimindeki  KU 062 plakalı araçla   seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak  takla atması sonucunda gerçekleşti.

Son Güncelleme: 04.01.2018 15:09
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