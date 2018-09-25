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Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...

Piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül Pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek.

Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...

Piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül Pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek.

25 Eylül 2018 Salı 09:06
Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...

 Piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül Pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek konserde Fazıl Say, ilk olarak Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Camille Saint -Saens’ın 2. Piyano Konçertosunu yorumlayacak. Ardından Fazıl Say, tek başına sahne alarak Solo Piyano için bestelediği Op.78 Truva (Troy) Sonatını seslendirecek. Truva Sonatı, Fazıl Say’ın en kapsamlı piyano solo eseri olup 23 tema içeren 10 bölümden oluşuyor: Bu bölümler şöyle: Ozan Anlatıyor “Homeros”, Ege Rüzgarları, Truva Kahramanları, Sparta, Helen – Aşk, Truva, Aşil, Savaş, Truva Atı ve Sonsöz.

Fazıl Say, Truva Sonatı’nı yorumlarken, eser boyunca bölüm başlıkları; Toygun Özdemir’ in hazırladığı görsellerle arka planda kurulacak dev led ekrandan yansıtılacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi ve Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, sponsor kuruluşlar Deniz Plaza, Rocks Hotel, Arkın Palm Beach Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele’nin katkıları ile gerçekleştirilen ve 21 Eylül’de Girne Amfitiyatro’ da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Zorba Balesi ile başlayan 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 16 Kasım’a Kadar devam edecek.

Fazıl Say Konseri bileti 80 TL’den, diğer tüm konserlerin biletleri 50 TL’den Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişlerinde temin edilebilecek.

Son Güncelleme: 25.09.2018 12:09
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