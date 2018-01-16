“Faturayı halk ödeyecek”

Eski Maliye Bakanı Ahmet Uzun, 3’lü veya 4’lü koalisyonun demokratik olduğunu ama sağlıklı bir hükümet olmadığını söyleyerek, “Benim kanaatimce bir geçiş hükümeti üzerinde anlaşılmalıdır. İlk yapılacak olan ise bütçeyi geçirmek olmalıdır. Çünkü bütçe olmadığı için bir önceki yılın bütçesinin 12’de 1’i harcanabilmekte ve Türkiye Cumhuriyeti’nden para akışı da bütçe ve anlaşmalar yapılamadığından durmaktadır” dedi.

Partilerin birbirleriyle görüşmeme isteklerinin de demokratik bir hak olduğunun altını çizen Uzun, “Örneğin CTP ve HP’nin UBP ile görüşmeyi reddediyor olması da demokratiktir ve bu partilere oy verenler bu şartlarla oy vermişlerdir” şeklinde konuştu

Konuşulan olası 2 hükümet modelinin yani UBP-DP-YDP ve CTP-HP-TDP-DP hükümet modellerinin 3’lü ve 4’lü koalisyon olmaları açısından çok da sağlıklı olmadığının altını çizen Uzun, “Demokratiktir ama sağlıklı değildir. İki hükümet modeli de uzun süreli bir hükümet olmaz. Bu nokta da ise geçiş hükümeti üzerinde anlaşılması kanaatime göre en doğrusu olur” dedi

Erken seçimden önce ki bütçe tartışmalarına da değinen Uzun, Bütçeyi geçirmek mümkün olmadı ve bunun faturasını toplum olarak hepimiz ödeyeceğiz. Çünkü bütçe olmadığı için bir önceki yılın bütçesinin 12’de 1’i harcanarak gitmek zorunda kalacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nden para akışı da bütçe ve anlaşmalara bağlıdır” diye konuştu

Uzun; “Süratli hareket edildiği takdirde ve bugün başlanırsa bir aylık bir süre içerisinde bütçe geçirilebilir. Ama şu anda bir hükümet henüz oluşmamıştır. Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması 1 ayı bulacaktır. Seçim olduktan 10 gün sonra hükümeti kurma görevi verilir, hükümeti kurma görevi alan kişi de 15 gün bu süreyi kullanabilir, kuramazsa ve 2’nci parti ile görüşmelere geçtiğinde 15 günde onun için zaman alır. Hükümet kurulduğu noktada da onun hazırlığı ve hükümet programı hazırlayarak meclise sunma ve güvenoyu alma da zaman alacaktır”

Eski Maliye Bakanı Salih Coşar ise biran önce hükümetin kurularak bütçenin geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bahsedilen 3’lü ve 4’lü koalisyon yerine 2’li bir koalisyon daha iyi olur” dedi

Eski Maliye Bakanı Ahmet Uzun ve Salih Coşar Yeni Bakış’a seçimi, kurulacak hükümet modellerini ve geçirilmeyen bütçeyi değerlendirdi. Partilerin birbirleriyle görüşmeme isteklerinin de demokratik bir hak olduğunun altını çizen Eski Maliye Bakanı Ahmet Uzun, “Örneğin CTP ve HP’nin UBP ile görüşmeyi reddediyor olması da demokratiktir ve bu partilere oy verenler bu şartlarla oy vermişlerdir” şeklinde konuştu. Eski Maliye Bakanı Salih Coşar, seçimlerin yapıldığını ama henüz hükümet kurma belirsizliğinin sürdüğünü söyleyerek, “Biran önce hükümet kurularak bütçe geçirilmelidir. Bunların yanında bahsedilen 3’lü ve 4’lü koalisyon yerine 2’li bir koalisyon daha iyi olur” dedi.

Eski Maliye Bakanı Ahmet Uzun;

“Yüzde 50’yi aşan bir

hükümet meşrudur”

7 Ocak seçimlerinin ardından sandıktan çıkan sonucu değerlendiren Uzun, “Demokrasilerde partilerin aldığı oy oranı önemlidir ve çoğunluğu alanın idaresi söz konusudur. Öte yandan ne kadar çoğunluk olunursa azınlığında var olduğunu ve onların düşüncelerini de dikkate almak gereklidir. Kısacası demokrasi çoğunluğun diktatörlüğü anlamına gelmemektedir. Bunun yanında bir parti diğerlerine göre daha çok oy aldı diye hükümeti de o kuracak değil, neticede hükümeti kuracak olanların yüzde 50’nin üzerinde oy alması gerekmektedir ve demokrasinin özelliği de budur. Bu noktada UBP, DP ve YDP yüzde 50’nin üzerindedir ve kuracakları hükümet demokratik açıdan meşrudur. Ama aynı şekilde CTP, HP, TDP ve DP’nin de kuracağı hükümet toplam oyda yüzde 50’yi aştığı için oda meşrudur. Dolayısıyla burada mühim olan koalisyon maddeleri üzerinde anlaşmaktır” dedi.

“Görüşmek istemem de demokratik

bir haktır”

Partilerin birbirleriyle görüşmeme isteklerinin de demokratik bir hak olduğunun altını çizen Uzun, “Örneğin CTP ve HP’nin UBP ile görüşmeyi reddediyor olması da demokratik bir haktır ve bu partilere oy verenler bu şartlarla onlara oy vermişlerdir. Bunun yanında hükümeti hiç kimse kuramaz o zaman da erken seçim gündeme gelir” şeklinde konuştu.

“En mantıklı geçiş

hükümeti kurmaktır”

Konuşulan olası 2 hükümet modelinin yani UBP-DP-YDP ve CTP-HP-TDP-DP hükümet modellerinin sayı açısından 3’lü ve 4’lü koalisyon olmaları açısından çok da sağlıklı olmadığının altını çizen Uzun, “Demokratik olarak demokratiktir ve çözümdür ama sağlıklı değildir. Bunun yanında bu 2 hükümet modeli de uzun süreli bir hükümet olmaz. Bu nokta da ise geçiş hükümeti üzerinde anlaşılması kanaatime göre en doğrusu olur. Belirli bir süre ve bir takım işleri yapmak için bir geçiş hükümeti en mantıklısıdır” diye konuştu.

“Bütçenin

geçirilmemesinin

faturasını toplum

ödeyecek”

Erken seçimden önce ki bütçe tartışmalarına da değinen Uzun, bütçenin seçimlerden önce geçirilmemesini de eleştirerek, “Sayın Serdar Denktaş’ın seçimlerden önce bu konudaki yaklaşımı çok doğruydu. Sayın Serdar Denktaş Maliye Bakanı olarak ‘gelin bütçeyi geçirelim, hem fikir olalım sonra seçime gidelim’ demekte çok haklıydı. Bütçeyi geçirmek mümkün olmadı ve bunun faturasını toplum olarak hepimiz ödeyeceğiz. Çünkü bütçe olmadığı için bir önceki yılın bütçesinin 12’de 1’i harcanarak gitmek zorunda kalacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nden para akışı da bütçe ve anlaşmalara bağlıdır. Türkiye bugüne kadar al parayı git dememiştir ve bugünde demeyecektir. Dolayısıyla bunun faturasını hep beraber çekeceğiz, en başta da kamu çalışanları çekecek ve oda toplumun diğer kesimlerine yansıyacak” dedi.

“Hükümet kurulduktan sonra en az bir ay gerekli”

Uzun, sözlerine şu şekilde devam etti; “Süratli hareket edildiği takdirde ve bugün başlanırsa bir aylık bir süre içerisinde bütçe geçirilebilir diye düşünüyorum. Ama şu anda bir hükümet henüz oluşmamıştır. Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması 1 ayı bulacaktır. Bilindiği üzere bizde anayasal süreç uzun tutulmuştur.

Seçim olduktan 10 gün sonra hükümeti kurma görevi verilir, hükümeti kurma görevi alan kişi de 15 gün bu süreyi kullanabilir, kurabilirse tamam ama kuramazsa ve 2’nci parti ile görüşmelere geçtiğinde 15 günde onun için zaman alır.

Hükümet kurulduğu noktada da onun hazırlığı ve hükümet programı hazırlayarak meclise sunma ve güvenoyu alma da var. O zamandan sonra da her şey yolunda giderse 1 aylık bir zaman içerisinde bütçe geçirilir.”

Eski Maliye Bakanı

Salih Coşar;

“Hükümet kurulup

bütçe geçirilmeli”

Eski Maliye Bakanı Salih Coşar, seçimlerin yapıldığını ama henüz hükümet kurma belirsizliğinin sürdüğünü söyleyerek, “Basından da takip ettiğimiz üzere henüz partiler arası bir anlaşmaya varılamadı. HP ve CTP’nin UBP ile hükümet kurmayacağım demesi, bu durumun değişmeyeceği anlamına gelmez. Bütçe’nin geçirilememesi de ülkeyi olumsuz etkilemektedir. Biran önce hükümet kurularak bütçe geçirilmelidir. Bunların yanında bahsedilen 3’lü ve 4’lü koalisyon yerine 2’li bir koalisyon daha iyi olur” dedi.

Kaynak:Yeni Bakış