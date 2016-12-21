Farklı ülkelerde "sınırsız sinema" sloganıyla düzenlenen Amed Film Festivali, Kıbrıs’ta başlıyor.

Festivalin Kıbrıs ayağı yarın başlayacak ve 30 Aralık’ta tamamlanacak. Festivalin Kıbrıs ayağını Üretim Sokağı Kültür Sanat Merkezi (ÜSKSM) üstlenecek.

Emeği, kimliliği, öteki olarak gösterilenlerin ve halkların mücadelesini, direniş biçimlerini öne çıkaran filmlere ev sahipliği yapacak festivalde 9 gün boyunca 10 film ve belgesel, 4 kısa film gösterilecek.

Lefkoşa’daki gösterimler Koyu Kırmızı Kitap Cafe’de olacak ve açıklanan tarihler arasında her akşam saat 19.30’da başlayacak.

Üretim Merkezi’nden verilen bilgiye göre, herkese açık olacak gösterimlerle ilgili detaylı bilgi Üretim Merkezi’nin veya Koyu Kırmızı Kitap Cafe’nin facebook sayfalarından ya da 0548 854 2015 numaralı telefondan alınabilecek.