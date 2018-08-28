Fanatik CTP'liler bile UBP'yi çağırıyor...!

Mevcut hükümetin yaptığı icraatlara isyan bayrağını çeken vatandaşlar genel seçimler sonrasında iktidardan muhalefete düşürülen Ulusal Birlik Partisi’nin mumla arar oldu...

Ülkenin içinden geçtiği durumdan rahatsızlık duyan halk, hükümetin biran önce istifa etmesini ve UBP hükümetini geri istediğini söylüyor. Tarafsız vatandaşlardan başka CTP sempatizanlığıyla tanınan iş insanı Güven Arca da sosyal paylaşım platformu Facebook’taki kişisel profilinden yaptığı açıklamada UBP hükümetinin gelmesi çağrısını yaptı. Öte yandan birçok kişiden de “Gelen Gideni Aratır” sözünü birebir mevcut hükümette yaşadıkları söylemlerini duyar olduk.