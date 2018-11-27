“famagusta Avenue Garage” Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rumların yer aldığı yeni bir topluluk olan “Famagusta Avenue Garage”, Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında Derinya geçiş noktasının hemen yanındaki binada "Eğlence Günü” adı altında etkinlik düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında yaratıcı ve yenilikçi toplum projeleri, atölye çalışmaları ve daha birçok aktivite yapılacak. Bu etkinlikle, eskiden bir tamirci garajı olup şimdi yenilikçi ve yaratıcı toplum projelerine, atölyelere ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan “Famagusta Avenue Garage”ın gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Halka açık olan etkinlikte, hem yetişkinler hem de çocuklar için dans ve el sanatları atölye çalışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra el sanatları ürünleri, yiyecek ve içecek satışı yapılacak. Sergi ve konserlerin de yer alacağı etkinlikte tüm ürünlerin satışından elde edilen gelir “Famagusta Avenue Garage”a bağışlanacak.

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanların, Facebook Messenger (m.me/FamagustaAvenueGarage) aracılığıyla iletişime geçebilecekleri belirtildi.

“Famagusta Avenue Garage” topluluğunun binası, Derinya’da “Mağusa Caddesi” üzerinde Kıbrıs Rum tarafında, geçiş noktasının hemen yanında bulunuyor.

(RU/ÖK)