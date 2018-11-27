banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93517
ALTIN
205.690
DOLAR
5.2738
STERLİN
6.7163
EURO
5.9499
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis...
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sürek tutuklu yargılanacak
Sürek tutuklu yargılanacak
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

“famagusta Avenue Garage” Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rumların yer aldığı yeni bir topluluk olan “Famagusta Avenue Garage”, Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında Derinya geçiş noktasının hemen yanındaki binada

“famagusta Avenue Garage” Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rumların yer aldığı yeni bir topluluk olan “Famagusta Avenue Garage”, Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında Derinya geçiş noktasının hemen yanındaki binada

27 Kasım 2018 Salı 15:59
“famagusta Avenue Garage” Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rumların yer aldığı yeni bir topluluk olan “Famagusta Avenue Garage”, Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında Derinya geçiş noktasının hemen yanındaki binada "Eğlence Günü” adı altında etkinlik düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında yaratıcı ve yenilikçi toplum projeleri, atölye çalışmaları ve daha birçok aktivite yapılacak. Bu etkinlikle, eskiden bir tamirci garajı olup şimdi yenilikçi ve yaratıcı toplum projelerine, atölyelere ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan “Famagusta Avenue Garage”ın gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Halka açık olan etkinlikte, hem yetişkinler hem de çocuklar için dans ve el sanatları atölye çalışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra el sanatları ürünleri, yiyecek ve içecek satışı yapılacak. Sergi ve konserlerin de yer alacağı etkinlikte tüm ürünlerin satışından elde edilen gelir “Famagusta Avenue Garage”a bağışlanacak.

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanların, Facebook Messenger (m.me/FamagustaAvenueGarage) aracılığıyla iletişime geçebilecekleri belirtildi.

 “Famagusta Avenue Garage” topluluğunun binası, Derinya’da “Mağusa Caddesi” üzerinde Kıbrıs Rum tarafında, geçiş noktasının hemen yanında bulunuyor.

(RU/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı
Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı
Ombudsman Bütçesi Onaylandı
Ombudsman Bütçesi Onaylandı
Deniz: “Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı”
Deniz: “Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı”
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Khk Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi
İçişleri Bakanı Baybars Giad Heyetiyle Bir Araya Geldi
Brucella zararları ile Ekim ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Brucella zararları ile Ekim ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim