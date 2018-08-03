Falyalı hakkındaki haber yalandır!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizin tanınmış İşadamı Halil Falyalı bazı basın-yayın organlarında çıkan silahlı saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin gülünç olduğunu açıkladı. Kıbrıs Manşete bilgi veren Işadamı Halil Falyalı diğer basın yayın organlarına da gerek ziyaret ederek gerekse telefonla arayarak, ortaya atılan haberin tamamen yalan olduğunu anlattı.

Falyalı, bu tür yalan haberleri yayan odakların ne amaçla bunu yapmaya çalıştıklarının bilincinde olduklarını ifade ederken, bu yalan haber üzerine kendisini endişe ile arayan sevenlerine seslendi.

Falyalı dostlarının endişe etmemelerini, herhangi bir saldırı olayı olmadığını duyurdu. Falyalı, ‘’ Biz yatırımlarımıza, işimize bakıyoruz, bu tür gülünç haberlerle uğraşacak vaktimiz yok ama ne yazık ki işte uğraştıryorlar’’ dedi.