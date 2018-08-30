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Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı!

 UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

 “30 Ağustos 1922’de, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, ulusal benliğini kurtarmak adına Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, kadınıyla, çocuğuyla, topyekûn verdiği bu savaşı asla unutmadık” diyen Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkleri olarak bu onurlu mücadeleyi kendimize yol gösterici olarak aldık. Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamada en önemli başlangıç noktası olan 30 Ağustos Zaferi’yle birlikte vatan toprakları işgalden kurtulmuş ve Türk milletinin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır” ifadesini kullandı.

Sucuoğlu, açıklaması şöyle sürdürdü: 

 “Kıbrıs Türk halkı da Atası’nın gösterdiği hedeflere yürümekte kararlıdır. Bağımsızlığından ödün vermeden; ekonomisi güçlü, yarınlara umutla bakan, aydınlık ve müreffeh bir KKTC yaratmak en öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmada halkımız ve insanımız için doğru adımları atmada kararlıyız. Türk ulusunun şanlı tarihi boyunca gösterdiği kararlı ve inançlı duruşuyla elde ettiği üstün başarı ve zaferler çalışmalarımızda bizlere rehber olmaktadır. 30 Ağustos' un 96. yılında, Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk Ordusuna şükran ve minnetlerinizi sunarken; şehitleri rahmet, gazileri saygı ve minnetle anarak, Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”      

Son Güncelleme: 30.08.2018 15:27
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