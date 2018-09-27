Faiz Sucuoğlu UBP Parti Genel Başkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

SUCUOĞLU: “HESAP VEREBİLEN, DEMOKRATİK, ÇALIŞAN BİR GENEL BAŞKAN OLMAK İÇİN ADAYIM”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Başkan adaylığı için başvurusunu yaptı.



Sucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Kurultay için parti tüzüğüne uygun olarak Genel Başkan adaylığı resmi başvurusunu yaptığını belirterek, “Partimiz genel başkanlığına ve diğer yetkili organlarına aday olan tüm arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlar; Kurultayımızın hiç bir şaibeye yol açmayacak şekilde, başarı ile sonuçlanmasını ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.



UBP’nin, KKTC ve halk için önemli bir siyasi parti olduğunu kaydeden Sucuoğlu, UBP’nin, KKTC’nin güvencesi, halkın kalkınma ve refah umudu olduğunu ifade etti.



Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Güçlü bir UBP, güçlü KKTC ve güçlü bir halk demektir. UBP’nin güçlü olması ve halka etkin hizmet verebilmesi için de fedakârca çalışacak güçlü bir Genel Başkana ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz üç sene gösteriyor ki parti içi yeterli çalışmalar yapılmamış, en büyük dinamiğimiz olan örgütler ihmal edilmiş, kurumsallaşma adına gerekli çalışmalar yapılmamış, taban tavan arasındaki uçurum büyümüş, parti içi demokrasi ve katılımcılık göz ardı edilmiştir. Acil müdahalenin önemini çok iyi bilen bir hekim gözüyle partimizdeki rahatsızlıklara çözümler getirebilmek adına ve de taban ve halktan gelen yoğun talep üzerine genel başkanlık için bu yola çıkmış bulunuyorum.”



Son üç yılda partiyi yönetme adına gelinen noktada yaşanan sorunların KKTC’nin en köklü partisi olan UBP’yi yıprattığını, parti tabanının ve halkın üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığını savunan Sucuoğlu, “UBP genel başkanlığındaki görev değişimi partimiz ve ülkemizin önünü açacak, aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Değişimin gücüne inanan bir kardeşiniz olarak örgütlerle iç içe, tabanı kucaklayan, yetkili organları tüzüğe uygun çalıştıran, parti içi demokrasi ve katılımcılığa önem veren, güvenilir, şeffaf, hesap verebilir bir tutum izlenmesi gerektiğinin bilincindeyim. Ben UBP’li kardeşlerimin takdiri ile bu değişimin olacağını görüyorum. Bir kez daha UBP kurultayının hayırlara vesile olmasını diler, herkesi saygı ve sevgiyle selamlarım” dedi.



