Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Faiz sert yükselişle yüzde 9'u aştı

Merkez Bankası'nın bugün gecelik faizlerde borç verme oranını üç puan artırmasının ardından....

Faiz sert yükselişle yüzde 9'u aştı

Merkez Bankası'nın bugün gecelik faizlerde borç verme oranını üç puan artırmasının ardından....

20 Ekim 2011 Perşembe 15:20
Faiz sert yükselişle yüzde 9'u aştı
banner238

Merkez Bankası'nın bugün gecelik faizlerde borç verme oranını üç puan artırmasının ardından, piyasada da gösterge faiz Temmuz ayından beri ilk kez yüzde 9'u aştı.

Gösterge faizin bileşik faizi Merkez'in aldığı karar sonrası yüzde 9.19'a kadar yükseldi. Faiz şu anda ise düne göre 4.7'lik artışla yüzde 9.19 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası bugün açıkladığı kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tutmuş ancak gecelik faizlerde değişikliğe gitmişti.

Merkez, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutmuş fakat borç verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 12,5’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını da yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltmişti.

Son Güncelleme: 20.10.2011 15:20
Anahtar Kelimeler:
EkonomiMerkezBankasiFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim