Faiz sert yükselişle yüzde 9'u aştı

Merkez Bankası'nın bugün gecelik faizlerde borç verme oranını üç puan artırmasının ardından, piyasada da gösterge faiz Temmuz ayından beri ilk kez yüzde 9'u aştı.

Gösterge faizin bileşik faizi Merkez'in aldığı karar sonrası yüzde 9.19'a kadar yükseldi. Faiz şu anda ise düne göre 4.7'lik artışla yüzde 9.19 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası bugün açıkladığı kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tutmuş ancak gecelik faizlerde değişikliğe gitmişti.

Merkez, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutmuş fakat borç verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 12,5’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını da yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltmişti.