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“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”

“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:03
“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”

“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Konu ile ilgili Kıbrıs Manşet’e açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Geneş Koordinatörü Hürrem Tulga, şu anda TL’nin çok ciddi bir şekilde değer kaybettiğini buna bağlı olarak da Döviz ile yapılan borçlanmaların ödenemeyecek duruma geldiğini kaydetti.

Buna bağlı olarak dövizle konut kiralamalarda olduğu gibi bankalarla ilgili olarak da bir tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Tulga, “bankalarla ilgili bir tedbir alınması gerekiyor. Ortalama konut kredilerinde borçlanma faiz oranı yüzde 8 kadardır. Mevduatta ise 2 ile 2 buçuk ortalamalarında faiz tutarı söz konusudur. Görüldüğü gibi neredeyse 3 katı üzerinde bir fark var bu sıkışık ortamda olağanüstü durumda, TL’nin değer kaybı dolayısıyla ödenemeyecek duruma gelen döviz kredilerinde bankaların da döviz borçlanmalarına ilişkin olarak sorumluluk alması ve bu farkı azaltması gerekiyor” dedi.

VADE UZATMA ÇÖZÜM DEĞİLDİR!

Kredilerde faiz indirimine gidilmesi gerektiğine işaret eden Tulga, “Vade uzatma borçlunun borcunu uzatma demektir. Faiz ödeme giderini arttırmak demektir. Önümüzdeki süreç de belirli olmadığından dolayı daha da kötüye gitme demektir.

GÜÇLÜ BANKALAR GÖREVE…

Bugün bu durumda güçlü bankaların sorumluluk alıp döviz kredi faizlerini düşürmesi gerekiyor. Bunu hem bankaların hem de hükümetin gündemine alması gerekiyor. TL’de o kadar çok büyük bir değer kaybı var ki bunun hızlıca gündeme alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

FAİZLERE SINIRLAMA ŞART!

K.T.Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Devletin ivedilikle döviz cinsinden mevduatlara da tahdit konulmasını ve döviz kredilere de maksimum % 4,5 – 5 oranını geçmeyecek şekilde faiz sınırlandırması yapılması gerektiğini söyledi.

“Devletin kendi davranışları ile örnek olması gerekiyor”

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, artan döviz karşısında devletin almış olduğu önlemlerin iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

FAİZLER DÜŞÜRÜLÜP TAKSİTLER ERTELENMELİ!

Taksit ödemelerinin ertelenmesi veya faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine işaret eden Gürcafer, dövizde bir gerileme olsa da bunun nerede duracağının önemli olduğunu kaydetti.

TÜRK LİRASI TEŞVİK EDİLMELİ!

Gürcafer Serbest piyasada çok zor olsa da kira sözleşmeleri ile ilgili devletin TL ile kiralamaya teşvik yönünde çalışma yapması gerektiğini ifade etti. Bu çalışmaları Döviz borçlandırmada da uygulaması gerektiğini ifade eden Gürcafer, buna örnek olarak ise “Döviz ile yapılan işlemlerin yüksek, TL ile yapılan işlemlerin ise düşük vergilerle yapılandırılması gerekiyor.” şeklinde örnekledi.

DEVLET KİRALARI BİLE DÖVİZLE!

“Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin malzemelerinin kiralarını Dolar olarak alması doğru değildir” diyen Gürcafer, Devletin kendi davranışları ile örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

“Alınabilecek Tedbirlerle İlgili Görüşmeler Yapıyoruz”

Döviz krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk oldu. Avunduk yaptığı açıklamada Türk lirasının değer kaybetmesinin nedeninin dünyadaki gelişmeler olduğunu ifade ederek bunun ülkedeki yapısal sorunların ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.

FİNANS MALİYETİ %100 ARTTI!

Buna bağlı olarak finans maliyetinin yüzde yüz arttığını kaydetti. Avunduk, ülkede birçok noktada döviz kullanılmasının krizin daha da çok hissedilmesine neden olduğunu kaydederek, dövizle alakası olmayan ürünlerin de ülkede dövizle satıldığına işaret etti. KTSO olarak sanayicilerle ilgili bir araştırma içerisine girdiklerini ifade eden Avunduk, hükümetin kullanabileceği bir takım argümanlar bulunduğunu belirterek, alınabilecek tedbirleri hükümetle görüştüklerini aktardı.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 11:29
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