Faiz, Hong Kong’ta konser verdi

Yaşamını Cardiff’te sürdüren Kıbrıslı Türk piyanist Mirana Zehra Faiz, pazar günü Hong Kong City Hall’da konser verdi.

Steinway Music Academy adına Hong Konglu organizatör/sanatçı Chuen Kwong Cho Charles tarafından Hong Kong’a davet edilen Faiz, konserinde Mirana Faiz Chopin'nin Piano Sonatalarını ve L. V. Beethoven’in Moonlight Sonatını icra etti.

