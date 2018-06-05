Faiz, Hong Kong’ta konser verdi

Steinway Music Academy adına Hong Konglu organizatör/sanatçı Chuen Kwong Cho Charles tarafından Hong Kong’a davet edilen Faiz, konserinde Mirana Faiz Chopin'nin Piano Sonatalarını ve L. V. Beethoven’in Moonlight Sonatını icra etti.
05 Haziran 2018 Salı 13:22
Steinway Music Academy adına Hong Konglu organizatör/sanatçı Chuen Kwong Cho Charles tarafından Hong Kong’a davet edilen Faiz, konserinde Mirana Faiz Chopin'nin Piano Sonatalarını ve L. V. Beethoven’in Moonlight Sonatını icra etti.
Son Güncelleme: 05.06.2018 16:40