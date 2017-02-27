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27 Şubat 2017 Pazartesi 06:13

Faciayı Ağaçlar Önledi !

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil; bariyerin olmadığı yerden çıkıp toprak sete çarptı ardından savruldu... Otomobilin, metrelerce derinlikteki şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi

Faciayı Ağaçlar Önledi !
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 Girne-Değirmenlik dağ yolunda, dün sabah saat 01.40’ta meydana gelen kaza görenleri şaşkına çevirdi.

Alkol tesiri altında direksiyon başına geçen 28 yaşındaki sürücü Şeyma Kuvan, EY 429 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybedince az daha canından oluyordu. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen ve bariyerin olmadığı noktadan çıkarak toprak sete çarpan, ardından da sürüklenen otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının burnunda kırık olduğu öğrenildi.

Bu arada, polis ekibi tarafından alkolmetre ile yapılan test sonucunda sürücünün 183 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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Faciayı Ağaçlar ÖnlediGirne Değirmenlik Dağ YolundaŞeyma Kuvan
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