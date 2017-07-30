Faciaya Kıl Payı



Girne’de dün bir kamyonun karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Yusuf Seyyar’ın yönetimindeki FM 360 plakalı kamyonla Sukemeri sokak üzerinde yokuş çıktığı sırada, vites küçültmeye çalışırken vitesin boşa girmesi sonucu kamyon geriye doğru akarak önce Mehmet Eziç’e ait ikametgahın duvarına çarpıp ardından ise yol içine yan yatarak durması sonucu meydana geldi.Kaza sonucu hafif yaralanan kamyon sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Bu arada kazanın ardından olay yerine gelen vinç yan yatan kamyonu düzeltmek için büyük çaba sarfetti.Yeni Bakış