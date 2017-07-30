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30 Temmuz 2017 Pazar 07:30

Faciaya Kıl Payı

Faciaya Kıl Payı
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Faciaya Kıl Payı
Yönetimindeki kamyonun kontrolünü kaybeden sürücü önce bir evin duvarına çarptı ardından ise yan yatarak durabildi.

Girne’de dün bir kamyonun karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Yusuf Seyyar’ın yönetimindeki FM 360 plakalı kamyonla Sukemeri sokak üzerinde yokuş çıktığı sırada, vites küçültmeye çalışırken vitesin boşa girmesi sonucu kamyon geriye doğru akarak önce Mehmet Eziç’e ait ikametgahın duvarına çarpıp ardından ise yol içine yan yatarak durması sonucu meydana geldi.

Hafif yaralandı
Kaza sonucu hafif yaralanan kamyon sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Vinç bayağı mesai yaptı
Bu arada kazanın ardından olay yerine gelen vinç yan yatan kamyonu düzeltmek için büyük çaba sarfetti.

Yeni Bakış
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