FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜTaşkent-Haspolat anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi hafif yaralandı.Kaza, Adile Tuncay’ın FN 878 plakalı cip aracıyla Taşkent’ten Haspolat’a doğru giderken,yolun sola meyilli olduğu virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç önce yolun soluna ardından da sağına sürüklenip, banket içerisinde yana devrilerek durabildi.Kazada araç sürücüsü Adile Tuncay ile araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Derviş Tuncay, 6 yaşındaki Nisan Çamlı, 68 yaşındaki Sevdiye Özden ve 66 yaşındaki Salime Çeribaşı hafif yaralandı. Yaralılar kaza yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.Panik oldularTaşkent-Haspolat anayolunda meydana gelen kazada birden fazla yaralının olduğu ve bazı yaralıların araçta sıkıştığı yönünde yapılan ihbar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti.Polis ve itfaiye araçlarının ardından iki ambulansın da sirenlerini çalarak peş peşe gittiğini gören vatandaşlar da panik oldu.Araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki Sevdiye Özden ve 66 yaşındaki Salime Çeribaşı, itfaiye ve 112 Hızır Servisi ekibinin desteği ile sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.Yaralıların bazılarında kırıklar, bazıların da ise hafif berelenmeler olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.Kaynak:Kıbrıs