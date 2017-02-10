Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 06:43

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Taşkent-Haspolat anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi hafif yaralandı.Kaza, Adile Tuncay’ın FN 878 plakalı cip aracıyla Taşkent’ten Haspolat’a doğru giderken,yolun sola meyilli olduğu virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç önce yolun soluna ardından da sağına sürüklenip, banket içerisinde yana devrilerek durabildi.


Kazada araç sürücüsü Adile Tuncay ile araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Derviş Tuncay, 6 yaşındaki Nisan Çamlı, 68 yaşındaki Sevdiye Özden ve 66 yaşındaki Salime Çeribaşı hafif yaralandı. Yaralılar kaza yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.Panik oldularTaşkent-Haspolat anayolunda meydana gelen kazada birden fazla yaralının olduğu ve bazı yaralıların araçta sıkıştığı yönünde yapılan ihbar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti.

Polis ve itfaiye araçlarının ardından iki ambulansın da sirenlerini çalarak peş peşe gittiğini gören vatandaşlar da panik oldu.Araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki Sevdiye Özden ve 66 yaşındaki Salime Çeribaşı, itfaiye ve 112 Hızır Servisi ekibinin desteği ile sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.


Yaralıların bazılarında kırıklar, bazıların da ise hafif berelenmeler olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.


 Kaynak:Kıbrıs
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cindy Alman Turisti Affetmedi Cindy Alman Turisti Affetmedi
Hem Komisyon Hem de Haraç Alıyorlar Hem Komisyon Hem de Haraç Alıyorlar
O Yollar Ulaşıma Kapandı O Yollar Ulaşıma Kapandı
Kanlı Dere Taştı, Ortaköy'ü Su Bastı Kanlı Dere Taştı, Ortaköy'ü Su Bastı
Kaçırılıp Darp Edilen Pakistan Uyruklu İşçiler… Kaçırılıp Darp Edilen Pakistan Uyruklu İşçiler…
AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’ SÖYLEMİ HALKIN BANA VERDİĞİ GÖREVLE UYUŞMAZ” AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Cindy Alman Turisti Affetmedi

Haberi Oku