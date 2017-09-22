FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Girne ile Değirmenlik arasındaki dağ yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı, 37 yaşındaki Mahir Kara yaralandıKuzey Kıbrıs’ta birçok ölümlü kazanın yaşandığı Değirmenlik-Girne anayolunda dün gece iki araç yüz yüze çarpıştı. Yürekleri ağızlara getiren kazada araçlarda ciddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.Kazada, 37 yaşındaki Mahir Kara isimli sürücü hafif yaralandı. Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.Elde edilen bilgilere göre, EV 317 plakalı aracı ile Değirmenlik’ten Girne’ye doğru seyreden Mahir Kara, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ şeride geçti. Kara bu esnada, Girne’den Değirmenlik yönüne doğru seyreden Şükrü Yıldız(E-29) yönetimindeki NJ 593 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda EV 317 plakalı aracın sürücüsü Mahir Kara hafif yaralanırken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Mahir Kara, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yetkililerden Kara’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Diyalog