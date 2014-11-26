Facebook, 'tan Flaş Karar.

Messenger kullanışlı bir uygulama olsa da değişiklik birçok kullanıcı için can sıkıntısı olmuştu. Eğer donanım özellikleri yüksek olan yeni bir telefon veya tablete sahipseniz FACEBOOK Messenger sorunsuz çalışabiliyordu. Fakat düşük donanıma sahip mobil cihazlarda sadece mesajlaşmak için Facebook uygulaması haricinde 2. bir uygulama kullanmak problem yaratıyor ve cihazın kasılmasına neden oluyordu.



ESKİ HALİNE DÖNECEK

Facebook nihayetinde bu yorumlara kulak asmış görünüyor. Sosyal medya devi yapacağı son değişiklikle Facebook Messenger'ı yeniden mobil uygulamaları içerisine yerleştirecek ve kullanıcılara Facebook uygulaması içerisinden mesajlaşma imkanı verecek. Yapılacak değişikliğin yakın bir zamanda uygulamaya geçirileceği iddia ediliyor.