Facebook bu kez de hastaların peşine düştü

Facebook'un bu kez de ABD'deki hastanelerde yatanların tıbbi kayıtlarını istediği ortaya çıktı. Şirket tıbbi kayıtlarda isim ve adres bilgisi bulunmadığını açıkladı.

87 milyon kişinin verilerinin üçüncü parti şirketlere sızdırılmasının ardından veri güvenliği tartışmalı hale gelen Facebook'un hastanelerden hastaların bilgilerini de paylaşmasını istediği ortaya çıktı.

Cambridge Analytica skandalından önce yürütülen bir projede Stanford Tıp Fakültesi Hastanesi ve Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi'nde tedavi gören hastaların isimleri geçmeden tıbbi geçmişlerine ilişikin bilgilerinin Facebook ile paylaşılması istendi.

‘PLANLAMA AŞAMASINDAYDI’

CNBC'nin haberine göre söz konusu proje veri skandalının ardından rafa kaldırıldı. Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu planlama aşamasında bir projeydi, kimseden böyle bir veri almadık” diye konuştu.

Facebook hastanelerden alınacak dataların tıbbi araştırmalarda kullanılacağını ifade ediyor.

Projeyle ilgili bilgi veren iki hastane çalışanı Facebook ile gizlilik sözleşmesi imzaladıklarını söyleyerek konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.