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FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞ

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi verilerini kaydedip kullandığı ortaya çıktı.

FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞ

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi verilerini kaydedip kullandığı ortaya çıktı.

26 Mart 2018 Pazartesi 18:22
FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞ
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FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞ

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi verilerini kaydedip kullandığı ortaya çıktı.

Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, çok sayıda kullanıcı Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda Facebook hesaplarındaki indirilebilir veri dosyalarında arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara yayılan detaylı dökümler olduğunu bildirdi.

Facebook'un söz konusu bilgileri Android cihazlarda yayın olarak kullanılan Messenger adlı mesaj uygulaması aracılığıyla edindiği bildirildi. 

Uygulamanın son dönemde uygulama içi bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini "sürekli paylaşmak" için izin istemesi kullanıcıları harekete geçirdi. Hesaplarındaki veri kayıt dosyalarını inceleyen kullanıcılar bu izin talebinin ortaya çıkmasının öncesinde, arama geçmişlerinin yıllardır tarihsel olarak kaydedildiğini anladıklarını vurguladı.

Kullanıcılar, dökümü çıkarılan aramaların daha çok aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerindeki kişilerle yaptıkları görüşmeler olduğuna dikkati çekti.

Şirketin söz konusu bilgileri kullanıcı veri dosyasında tutması, bunların pazarlama ve analiz amacıyla üçüncü tarafların kullanımına sunabileceği şüphelerine yol açıyor.

Android işletim sisteminin üreticisi Google, son dönemde mobil uygulamalar için erişim izinlerini daha açık ve spesifik hale getirmişti. Kasım ayında Android'in Uygulama Geliştirme Arayüzü'nü (API) yeni güvenlik protokolleriyle güncelleyene dek geliştiriciler izinleri çeşitli yöntemlerle atlayarak SMS ve arama verilerine ulaşabiliyordu.

Facebook, kullanıcıların şikayetlerine verdiği yanıtta, kullanıcıların mobil uygulamaların telefon irtibatlarına erişmesine izin vermesi durumunda, bunların arama geçmişine ulaşmasının doğal olduğunu savundu.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Telefonunuzdaki uygulama ve hizmetlerin en önemli özelliği size doğru kişilerle bağlantı kurmanızı sağlama konusunda yardımcı olmaktır. Bir uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde irtibatlarınıza erişim izni veriyorsanız bunu talep ediyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan mesaj ve arama geçmişi dökümlerine, iOS mobil işletim sistemini kullanan Apple marka ürünlerde rastlanmadığı bildirildi. Bunun sebebi ise iOS işletim sisteminin, istenmeyen reklam mesajlarını bloke eden uygulamalar gibi istisnalar hariç uygulamaların, mesaj ve arama geçmişine ulaşmasına izin vermemesi. Örneğin Facebook'un iOS uygulamalarının bu verilere erişimi bulunmuyor.

50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara da değindi. 

Facebook, son dönemde Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de başkanlık seçimlerini ve İngiltere'de Brexit referandumunu etkilemek için usulsüz olarak kullanıldığına yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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