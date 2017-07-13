Facebook'a not bırakıp kayıplara karıştı!

Pazar gecesi evinden ayrılan Filiz Öymen’den haber alınamıyor

Lefkoşa’da geçtiğimiz Pazar gecesi evinden ayrılan 53 yaşındaki Filiz Öymen’den haber alınamıyor. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Pazar gecesi saat 21.00’da evinden ayrılan Öymen, o tarihten itibaren evine geri dönmedi. Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde uzun süre ikamet eden ve Mormenekşe Kalkınma Kooperatifi Şirketi’nde çalışan Öymen, kooperatifte sorumlu olan eşinden ayrılmasının ardından geçen yıl işine son verildi. İşinden durdurulmasının ardından Diyalog gazetesi aracılığı ile uğradığı haksızlığı dile getiren ve sesini duyurmaya çalışan Öymen, Lefkoşa’ya taşınmak zorunda kaldı.

Genç kadın son olarak ta Facebook hesabından “Dilsiz değildir suskunluk,çok şey anlatır anlayana.Kelimelerin anlatamadıklarını haykırır aslında.Bir kaçış değildir suskunluk bir bakıştan çok daha fazladır.Sessiz çığlıkların bir adım ötesidir.Hayata olan öfken insanlara olan kırgınlığın ve daha nicesi saklıdır içinde Sükunetin rest çekmenin ASİL halidir anlayana İyi akşamlar” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Diyalog - Hüseyin Çiçek