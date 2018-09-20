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“!f Kare” Bağımsız Film Gösterimleri 29 Eylül’de “primas”la Devam Ediyor

Lefkoşa, 20 Eylül 18 : “!f Kare” Bağımsız Film gösterimleri 29 Eylül’de “Primas” filmiyle devam ediyor.

“!f Kare” Bağımsız Film Gösterimleri 29 Eylül’de “primas”la Devam Ediyor

Lefkoşa, 20 Eylül 18 : “!f Kare” Bağımsız Film gösterimleri 29 Eylül’de “Primas” filmiyle devam ediyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:58
“!f Kare” Bağımsız Film Gösterimleri 29 Eylül’de “primas”la Devam Ediyor
Lefkoşa, 20 Eylül 18 : “!f Kare” Bağımsız Film gösterimleri 29 Eylül’de “Primas” filmiyle devam ediyor.
Sidestreets’ten yapılan yazılı açıklamaya göre 2017 Kanada/Arjantin yapımı olan filmin süresi 100 dakika. 
Sidestreets, Hoi Polloi ve Studio 21 işbirliğiyle yapılan gösterimler, ücretsiz, orijinal dilde ve Türkçe alt yazı ile yapılıyor.
Gösterimler Studio 21, Uray Sokak, Lefkoşa Surlariçi’nde gerçekleştiriliyor.
(DOĞ/HÖ)

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