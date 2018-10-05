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Eylül Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

Eylül Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
Eylül Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANINDA, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6.20, BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 31.99, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 37.23 ORANINDA ARTIŞ OLDU

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE, 563 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA ARTIŞ, 49 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA İSE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI GÖSTEREN İLK ÜÇ MAL; MARUL, BEYAZ LAHANA(SARMA) VE OKUL KİTAPLARI

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 6.20 olarak açıkladı.

Başbakanlık DPÖ’den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayı Enflasyon oranı bir önceki aya göre yüzde 6.20, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.23 oranında arttı.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu 2018 yılı Eylül ayı Hayat Pahalılığı/Enflasyon oranlarını açıklayarak, bir önceki aya göre, 563 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 49 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Buna göre, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 85.61 Marul, yüzde 83.94 Beyaz Lahana(Sarma) ve yüzde 83.50 Okul Kitapları (İlköğretim) oldu.

Öte yandan en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 61.74 Salatalık, yüzde 60.94 Patlıcan veyüzde 33.15 oranında Limon’da oldu.

Muhtaroğlu, ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranlarını şöyle sıraladı:

“Ulaştırma ana grubunda yüzde 15.13 artış,Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 10.41 artış,Eğitimana grubunda yüzde 6.44 artış,Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 6.33 artış,Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 5.94 artış,Alkollü İçecekler ve Tütünana grubunda yüzde 3.34 artış,Haberleşmeana grubunda yüzde 2.60 artış,Sağlıkana grubunda yüzde 2.25 artış,Giyim ve Ayakkabıana grubunda yüzde 2.23 artış,Lokanta ve Otellerana grubunda yüzde 2.17 artış,Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 2.13 artış,Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1.70 azalış.”

EYLÜL AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP ULAŞTIRMA…

Muhtaroğlu, Eylül ayında en yüksek artış gösteren ana grubun ulaştırma olduğuna işaret ederek, şehiriçi Taksi Ücreti, Akaryakıt Ücretleri, Şehirlerarası Otobüs Ücreti fiyatlarındaki artış nedeniyle, en çok yükselen ana grup olduğunu kaydetti.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Taze Sebzeler ve Meyveler, Hazır Kahve(Üçü Bir Arada), Su Pet Şişenin(0.5lt) fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olduğuna dikkat çeken Muhtaroğlu, Eylül ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının artı olduğunu kaydetti.

Muhtaroğlu, Eğitim’de Etüd ücreti, Özel Üniversite Ücreti(KKTC Uyruklu Öğrenci), Özel Anaokulu Ücreti; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Fotokopi Ücreti, Tuvalet Kağıdı, Okul Çantası ; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Elektrikli Kahve Makinesi, Bulaşık Eldiveni, Kağıt Havlu; Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubun’da Viski, Sigara Tütünü, Sigara(Yabancı)(D Marka) ve (I Marka); Haberleşme’de Telsiz Telefon, Cep Telefonu, İnternet Aylık Ücreti (ADSL); Sağlık ana grubu’nda Numaralı Kontakt Lens, Implant Ücreti, Hasta Altı Bezi; Giyim ve Ayakkabı’da Kadın, Erkek, Çocuk Ayakkabı; Lokanta ve Oteller’de Şarap(Bardak), Pizza , Çorba; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’daLaminat Parke, Pencere Satın alma PVC, Plastik Boya meydana gelen artışlar nedeniyle bu ana grupların da artı değer gösterdiğini belirtti.

Eğlence ve Kültür, Yurt Dışı Turlar, Piyango Biletinin (Türkiye Cumhuriyeti) fiyat düşüşleri nedeniyle azalış gösteren tek ana grup olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer alan 12 ana grubun, Eğlence ve Kültür ana grubu hariç tümünde artış gerçekleştiğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 05.10.2018 18:47
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