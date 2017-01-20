EYLEM SONA ERDİ

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA EYLEMCİLERLE BİRLİKTE BAKANLIKTAN AYRILDI



Üreticilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki eylemi sona erdi.Kuraklık ödemelerinin Tarım Sigorta Fonu’nun borçlandırılarak yapılmasına karşı çıkan Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, eylemlerini sonlandırarak sadece Tarım Sigorta Fonu’nun yaptığı toplantıyı izlemek amacıyla yönetim düzeyindeki temsilcilerini bakanlıkta bıraktılar.Bakan Nazım Çavuşoğlu ile üretici birliklerinin yönetiminde olmayan diğer eylemciler ise Tarım Bakanlığı’ndan ayrıldılar.