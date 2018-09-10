Eylem Bugün Devam Edecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle Çarşamba günü başlattığı araçlı eylemi bugün devam edecek.

Hayvan Üreticileri ve yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada, bugün saat 10.00’da daha geniş bir katılımla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde olacaklarını söyledi.

Naimoğlulları, Cuma günü hükümet yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada hükümete çağrıda bulunarak 1.20’nin üzerindeki herhangi bir zammı kabul etmeyeceklerini, hükümetin geri adım atmaması halinde bugün eylemlerine şiddetini artırarak devam edeceklerini açıklamıştı.

Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de yaptıkları açıklamalarda gelinebilecek son noktaya geldiklerini olmayan birşeyi vermelerinin söz konusu olmadığını açıklamışlar ve toplumsal çıkarların gözetilmesini istemişlerdi.

Eylemcilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı civarında bıraktıkları iş araçları polis tarafından yol kenarına çekildi.