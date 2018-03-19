Exxon şirketine ait araştırma gemisi 10’uncu parselde

Amerikan Exxon Mobil şirketine ait “Med Surveyor” araştırma gemisinin dün sabaha yakın 2.30 sıralarında, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parsele gittiği haber verildi.

Alithia gazetesi haberinde, geminin mürettebatıyla bilimsel kadrosunun, günün ilk ışıklarıyla birlikte 10’uncu parselde bulunan “Anthias”, “Glafkos” ve “Delfinos” isimli potansiyel hedeflerdeki çevresel araştırma ve testleri bir an önce tamamlamak için işe başladıklarını haber verdi.

Araştırmalar için son teknoloji ürünü makinelerin kullanıldığını yazan gazete, “Med Surveyor”un araştırmalarının “Kıbrıs”ın güneyinde ve Limasol kıyılarına yaklaşık 90 deniz mili mesafede yapıldığını belirtti.

Rum Yönetimi’nin bunun için denizcilere yönelik bir direktif yayımladığını kaydeden gazete, öte yandan şirkete ait Panama bandırları diğer araştırma gemisi “Ocean Investigator”un ise Limasol Limanı’nda demirli bulunduğunu ifade etti.

Gazete “Ocean Investigator”un, bahse konu üç potansiyel hedefin deniz tabanında arkeolojik araştırmalar yapacağı 10’uncu parsele gitmek için şirketin merkezinden direktif beklediğini ekledi.

Politis ise ilgili haberinde, geminin geçtiğimiz Cumartesi günü öğle üzeri Limasol Limanı’ndan ayrıldığını ve Cumartesi gecesinden bu yana 10’uncu parselde bulunduğunu yazdı.

Haravgi gazetesi ise “10’uncu Parseldeki Çevre Araştırmaları Başlıyor” başlıklı haberinde, ExxonMobil şirketine ait gemilerin çalışmalarına başladığını yazdı.

Öte yandan, bazı internet sitelerinin, Amerika’nın 6’ıncı filosuna ait gemilerin, “Exxon Mobil şirketine güvenlik sağlamak ve ileri sürülen Türk tahrikleri karşısında meydan okumak amacıyla” bölgede bulunduğundan söz etmeyi sürdürdükleri kaydedildi.

Gazete, Amerikan filosundan gemilerin bölgede bulunmasının olağan bir şey olduğunu ve Limasol Limanı’nın mürettebatın dinlenmesi için kullanıldığını ekledi.

ALBAYRAK’IN AÇIKLAMALARI

Bu arada, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın doğal gaz konusunda yaptığı açıklamalar, Rum gazetelerinde haber oldu.

Haber, Alithia gazetesinde “Türkiye Sonuna Kadar Doğal Gaz Konusundaki Pozisyonunu Koruyacak” başlığıyla, Politis’te “Albayrak Doğal Gazla İlgili Mesajlar Gönderiyor- Yalnızca Türkiye’yle Oyun”, Haravgi’de “Türkiye Doğal Gaz Konusundaki Pozisyonunu Sonuna Kadar Koruyacak- Türkiye’nin İçerisinde Bulunmadığı Hiçbir Program Mümkün Değil”, Fileleftheros’ta ise “Türkiye Doğal Gazı Kontrol Etmek İstiyor- Albayrak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le İlgili Niyetlerini Teyit Ediyor” başlıklarıyla yer aldı.