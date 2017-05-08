EVSİZ KALDILAR!

Boltaşlı’da elektrik kontağından çıkan yangın, bir evi kullanılamaz hale getirdi. Bilenler ailesini evsiz bırakan yangın, önceki gün evde kimsenin olmadığı bir sırada çıktı. Evin üç çocuğunun kolej sınavları için İskele’de, Bilenler çiftinin ise Türkiye’de olduğu öğrenildi. Yangına müdahale eden köy sakinlerinden bir kişi başına kiremit düştüğü için, bir itfaiyeci dumandan etkilendiği için, Bilenler ailesinin bazı yakınları ise yaşadıkları üzüntü ve korkudan dolayı fenalaştıkları için hastanelik oldu.Boltaşlı köyünde önceki gün öğle saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangın, beş kişilik Bilenler ailesinin evini kullanılamaz hale getirdi.Çamlı Sokak’ta bulunan Ali Bilenler’e ait direk üstü evi kullanılamaz hale getiren yangın başladığı sırada evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Ali Bilenler ve eşinin Türkiye’de, üç çocuğunun ise cumartesi günü gerçekleştirilen kolej sınavları için İskele’de oldukları öğrenilirken, evi alevler içerisinde gören köy halkı, çocukların içeride kaldığını düşünerek büyük korku ve heyecan yaşadı.Hemen itfaiyeyi arayan Boltaşlı halkı, çocukların içeride olduğu düşüncesiyle kapıyı kırarak eve girip, bir yandan çocukları aradı, bir yandan da yangını söndürmeye çalıştı.Eve giren köy halkından İdris Koç’un başına tavandan kiremit düştü. Yaralanan İdris Koç hemen Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne kaldırılırken, bu sırada yangın haberini alarak olay yerine koşan Bilenler ailesinin yakınları da büyük korku ve panik yaşadı. Hem yakınlarının evinin yanışını gören, hem de yakınlarına bir şey olduğunu sanan aile fertlerinden bazıları fenalık geçirdi. Fenalık geçirenler de Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı.Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye görevlilerinden biri de dumandan etkilendi ve o da ambulans ile Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı.Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yatak odasında elektriğin kısa devre yapması sonucu başlayan yangın direk üstü olan evi kullanılamaz hale getirdi.Bir ziyaret için Türkiye’de bulunan ve hiçbir şeyden haberleri olmayan Bilenler çifti ise aynı gün öğleden sonra saat 18.00 sıralarında ülkeye döndü. Evlerinin yandığını yolda öğrenen Bilenler çifti büyük üzüntü yaşadı ancak çocuklarına bir şey olmaması tek tesellileri oldu.Yıllarca büyük emek vererek yaptıkları evlerini harap halde gören Bilenler çifti de fenalık geçirdi.Olay yerine giden Ziyamet Karakol Amiri Hüseyin Gövmen ve İskele İtfaiye Şube Amiri Ali Özçilem de aileye manevi destek sağlayarak, onları sakinleştirdi. Gövmen ve Özçilem, yangınla ilgili soruşturmayı da bizzat takip etti.