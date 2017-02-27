Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Şubat 2017 Pazartesi 08:57

Evrensel Hasta Hakları Derneği: ”devlet Laboratuarı Ciddi Sorun Yaratmaya Devam Ediyor”

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Devlet Laboratuarı’nın; kimyasalların bulunduğu depoda aralık ayında çıkan yangın sebebiyle halk sağlığı, iş güvenliği ve&nbsp; adli konularda ciddi sorun yaratmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Evrensel Hasta Hakları Derneği: ”devlet Laboratuarı Ciddi Sorun Yaratmaya Devam Ediyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DERNEĞİN ANKETİNE GÖRE,  SADECE YÜZDE 32 SAĞLIK OTORİTESİNE VE SAĞLIK HİZMETİ VEREN DEVLET KURULUŞLARINA  GÜVENİYOR

Lefkoşa, 27 Şubat 17 (.): Evrensel Hasta Hakları Derneği, Devlet Laboratuarı’nın; kimyasalların bulunduğu depoda aralık ayında çıkan yangın sebebiyle halk sağlığı, iş güvenliği ve  adli konularda ciddi sorun yaratmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Dernekten yapılan açıklamada,  yangının meydana gelmesinde ve sonrasındaki gelişmelerde, en temel hak olan yaşam hakkının kamu otoriteleri tarafından korunamadığı savunuldu.

Açıklamada,  edinilen bilgiye göre;  laboratuarın kısmi olarak faaliyete geçmesiyle birlikte,  personelin sağlığının çalışma ortamındaki kimyasal kalıntılar nedeniyle kötü yönde etkilendiği ve bu sebeple çalışmaların bir haftadan beri durdurulduğu belirtildi.

Sebze, meyve ve suda tahlillerin yapılamamasının  halk  ve çevre sağlığı  açısından birçok sağlık problemine sebep olma potansiyeli taşımakla birlikte, yangın sonrasında faaliyete geçirilen laboratuarın iş sağlığı ve güvenliği açısından da ciddi sorun olduğu iddia edildi.

Dernek, sağlık otoriteleriyle işbirliği konusundaki istencini tekrarlayarak,  Sağlık Bakanlığı’nı   gerek yasal, gerekse idari düzeyde, yaşama hakkını koruma yükümlülüğünü tam ve etkin olarak yerine getirmeye davet etti.

Açıklamada,  derneğin “Hastanın Sesi” projesi kapsamında kasım ayında 846 hane halkıyla yüz yüze görüşerek yapılan Hasta Hakları Algı Anketi’nin sonuçları paylaşıldı.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 68’inin sağlık hizmetlerini dünya ile karşılaştırdığında  “yerlerde süründüğünü düşündüğü”,  yalnızca yüzde 32’sinin  sağlık otoritesine ve sağlık hizmeti veren devlet kuruluşlarına güven duyduğu kaydedildi.

Ankete göre, halkın, sağlık otoritesinin hasta haklarına duyarlı olmadığını düşündüğü ve hasta haklarının büyük oranda ihlal edildiğine inandığı belirtildi.

(YIL/ŞEB)  ANKET SONUÇLARI EKTE

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaü’de Yarın “çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” Başlıklı Panel Düzenlenecek Gaü’de Yarın “çözüm Sürecinde Son Nokta...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1)
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi Öğrencilerine Brifing Verdi Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi...
“ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ’NİN KATILIMI İLE GAÜ’DE MASAYA YATIRILACAK “ÇÖZÜM SÜRECİNDE SON NOKTA MI?” KONUSU MİLLETVEKİLLERİ’NİN...
SON DAKİKA.. Trafik Kazası.. SON DAKİKA.. Trafik Kazası..
Ombudsman Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na Katılacak Ombudsman Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Gaü’de Yarın “çözüm Sürecinde Son Nokta...
Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) yarın “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” başlıklı panel düzenlenecek.

Haberi Oku