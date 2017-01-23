Evrensel Hasta Akları Derneği “hastaların İyi Kalitede Hizmet Alamadığı” Görüşünde

Evrensel Hasta Hakları Derneği, iyileştirilmesi gereken sağlık sisteminin ve hasta haklarının yasal mevzuatta henüz yer almamasının, hastaların iyi kalitede hizmet alabilmesini engellediğini kaydetti.

“ZAMLANAN İLAÇ FİYATLARI İSE HASTA VE HASTA YAKINLARININ MAĞDURİYETİNİ ARTIRIYOR”

Lefkoşa, 23 Ocak 17 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, iyileştirilmesi gereken sağlık sisteminin ve hasta haklarının yasal mevzuatta henüz yer almamasının, hastaların iyi kalitede hizmet alabilmesini engellediğini kaydetti.

Dernek, yükselen döviz fiyatlarına bağlı olarak zamlanan ilaç fiyatlarının ise hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetini artırdığını belirtti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilaç fiyatlarının zamlanmasının 14 temel hasta hakkının hemen hemen hepsini zincirleme bir şekilde sekteye uğratan bir durum olduğu kaydedildi.

İlaç fiyatlarının döviz artışından etkilenmemesi için gerekli düzenlemenin yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, tüm yetkililer bu konuda önlem almaya davet edildi.

(ÖZ/HA)