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Evrensel Hasta Hakları Derneği: “Kamu Sağlık Hizmetlerinde Ciddi Sıkıntılar Var“

Lefkoşa, 1 Eylül 2018 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu sağlık hizmetlerinde hastaların bilgilendirilmesinde, acil servislerde, evrak takibinde, ilaç kullanımı ve fiyatlandırmasında sıkıntılar yaşandığını, ara eleman eksikliği bulunduğunu savundu.

Evrensel Hasta Hakları Derneği: “Kamu Sağlık Hizmetlerinde Ciddi Sıkıntılar Var“

Lefkoşa, 1 Eylül 2018 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu sağlık hizmetlerinde hastaların bilgilendirilmesinde, acil servislerde, evrak takibinde, ilaç kullanımı ve fiyatlandırmasında sıkıntılar yaşandığını, ara eleman eksikliği bulunduğunu savundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
Evrensel Hasta Hakları Derneği: “Kamu Sağlık Hizmetlerinde Ciddi Sıkıntılar Var“

Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu sağlık hizmetlerinde hastaların bilgilendirilmesinde, acil servislerde, evrak takibinde, ilaç kullanımı ve fiyatlandırmasında sıkıntılar yaşandığını, ara eleman eksikliği bulunduğunu savundu.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu, kamu sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BİLGİLENDİRİLME HAKKI

Hastanelerin gerek poliklinik, gerek yatılı, gerekse acil servislerinde hastalara teşhis ve tedavileri konusunda tam bir bilgilendirme yapılmadığı, özellikle acil servise alınmayan hasta yakınlarının, acil servisteki yakınlarına konan teşhis ve tedavisi konusunda bilgi edinmede sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.

ACİL SERVİSLERDE BEKLEME SÜRELERİ

Acil servislerde çağdaş bir uygulama olarak nitelenen triaj sistemi getirilmesine rağmen bekleme süreleri konusunda hasta ve hasta yakınlarından dernek olarak şikayetler aldıkları kaydedildi.

EVRAK TAKİP VE SEVK

Evrak takip, sevk gibi işlemlerinin, gerek refakatçiler gerekse refakatçisi olmayan yaşlı hastalarda bezginlik ve gerginliğe neden olduğu da ifade edildi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM HAKKI

Kamu sağlık hizmetlerinde ilaç eksikliği, tıbbi tetkik kiti ve tıbbi malzeme sıkıntısı, ara eleman eksikliği, sağlık çalışanlarının orantısız dağılımının kronikleşmiş bir sorun olduğu da ileri sürüldü.

HASTA BAKAMINDA CİDDİ AÇIK

Hemşireler tarafından verilmesi gereken hasta bakımında çok ciddi bir açık bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu hizmet açığının hasta bakımı konusunda ehil olmayan insanlar tarafından “uygunsuz” bir şekilde verilmesinin kabul edilebilir olmadığı ifade edildi.

ENGELLİ RAMPALARI

Sağlık Bakanlığı’nda engelli rampasının olduğu kapının kapalı olduğu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda ise sadece zemin katlardaki hizmetlere engellilere yönelik sınırlı erişim sağlanmakta olduğu kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nda giriş-çıkışa kapalı olan kapıda bulunan rampanın ayrıca engelli standartlarına uygun olmadığı savunuldu.

İLAÇ KULLANIMI VE FİYATLARI

İlaç fiyatlarında endişe verici fiyat artışı yaşandığı, bu çerçevede hasta haklarının korunması açısından Sağlık Bakanlığı’nın ilaç depolarına yönelik denetimlerinin önemli olduğu ifade edildi.

Ülkede korkunç bir ilaç israfı olduğu, reçetesiz antibiyotik satışının yapıldığı kaydedilen açıklamada, denetimlerin hem ilaç fiyatları, hem de akıllı ilaç kullanımı konusunda yapılması gerektiği, “ilaçta otomasyon” uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

“HASTA HAKLARI KORUNSUN”

Açıklamada, sağlık alanında yapılacak her türlü yasal ve idari düzenlemenin en temel insan hakkı olan hasta haklarını koruyacak şekilde yapılması gerektiği de vurgulandı.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 11:06
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