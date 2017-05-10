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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:52

Evrensel Hasta Hakları Derneği İmza Kampanyası Başlattı

Evrensel Hasta Hakları Derneği İmza Kampanyası Başlattı
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“HASTA HAKLARI AYAKLAR ALTINDA... HASTA HAKLARI YASA TASARISI’NIN YASALLAŞMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Evrensel Hasta Hakları Derneği, hasta haklarının ayaklar altına alındığını savunarak endişe bildirdi.

En temel hasta haklarından biri olan tedaviye erişim hakkının bugünlerde ihlal edildiği, bu nedenle kaybedilecek bir dakika dahi kalmadığı görüşünü paylaşan dernek, Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın yasallaşması için imza kampanyası başlattığını da duyurdu.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, imza kampanyası için doldurulacak forma Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesindeki ofisinden veya

http://www.ipetitions.com/petition/hasta-haklari-mza-kampanyasi-patients-rights adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

“Bu kampanyaya toplumunun tüm kesimlerinin destek vermesi önemlidir” denilen açıklamada, sağlık sisteminin iyileştirilmesi için gerekli tüm yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması gerektiği de vurgulandı.

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