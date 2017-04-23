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23 Nisan 2017 Pazar 17:15

Evren, Meriç Süt Ürünleri’ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meriç Süt Ürünleri’ni ziyaret etti.

Evren, Meriç Süt Ürünleri'ni Ziyaret Etti
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EVREN:” YERLİ ÜRETİM DESTEKLENMELİ”

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meriç Süt Ürünleri’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Evren ziyaretinde Meriç Süt Ürünleri Direktörü Candan Avunduk ile tesisleri gezdi.

Çalışanlar ile sohbet eden Evren, Meriç Süt Ürünleri’nin Mesarya bölgesi için büyük bir yatırım ve bölge halkı için istihdam kapısı olduğunu söyledi.

Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Evren, ülkede ekonominin daha iyi yerlere gelmesinin daha fazla üretmekle olacağını, özel sektörün mevcut sıkıntılarının farkında olduğunu, kendisine iletilen talepler doğrultusunda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Meriç Süt Ürünleri  Direktörü Candan Avunduk da, ziyaretten dolayı Evren’e teşekkür etti. Özel sektörün sıkıntılarını anlatan Avunduk, Evren’den özel sektör ve işverenler için destek istedi.

Ziyarette Evren’e İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy ve Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri eşlik etti.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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