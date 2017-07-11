EVREN: “KIBRIS TÜRK YAZILI BASINI, TARİHİMİZİN GÜNÜMÜZE AKTARILMASINDA IŞIK TUTMAKTADIR”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk yazılı basınının, Kıbrıs Türk tarihinin bugüne aktarılmasına ışık tuttuğunu belirtti.

11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında Evren, basının “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu” vurguladı.

Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete olan “Saded”in 11 Temmuz 1889 yılında yayınlanması ile Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini kaydeden Evren, “O günden bugüne durmadan gelişen Kıbrıs Türk yazılı basını, tarihimizin de günümüze aktarılmasında ışık tutmaktadır” dedi.

Evren, halkın haber alma hakkını ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getiren tüm basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.