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21 Eylül 2017 Perşembe 12:22

EVREN, GİRNE BÖLGESİ MUHTARLARIYLA TOPLANTI YAPTI

EVREN, GİRNE BÖLGESİ MUHTARLARIYLA TOPLANTI YAPTI
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne bölgesi muhtarlarıyla yemekli istişare toplantısı düzenledi.

EVREN: “MAAŞ SORUNUNU 2018 BÜTÇESİ İÇERİSİNDE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

 İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne bölgesi muhtarlarıyla yemekli istişare toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı dün akşam Vuni Palace Otel’de yer alan toplantıda Girne bölgesindeki sorunlar masaya ele alındı.

Toplantıda konuşan Girne Bölgesi Muhtarlar Birliği Başkanı Serdar Özbekoğlu, yedi yıllık muhtarlık geçmişinde ilk defa bir bakanın bölge muhtarlarını bir araya toplayıp, böyle güzel bir istişare toplantısı düzenlediğini belirterek muhtarlara verdiği değer için İçişleri Bakanı Evren’e teşekkür etti.

Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet de muhtarların önde gelen sorunlarının başında, maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmaması ve muhtarlık binalarının eksikliği olduğunu söyledi.




İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise muhtarların demokrasinin en büyük dayanakları olduğunu belirterek, ilk etap muhtarlık binalarının 56 binayla projelendirildiğini ve etap etap tüm muhtarlık binalarının gerek bina, gerekse mefruşatlarının bir tamam yapılacağını söyledi.

Evren, maaş sorununu ise 2018 yılı bütçesi içerisinde çözmek için hükümetin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 2016 için ayrılan kaynak çok olmamasına rağmen özelden alınan desteklerle dere ıslahlarının yapıldığını ve Edremit-Karaman bölgesine iki yeni köprü kazandırıldığını söyledi. 
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