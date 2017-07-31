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31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:54

Evren, Belediyeler Birliği Heyetini Kabul Etti

Evren, Belediyeler Birliği Heyetini Kabul Etti
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EVREN: “YENİ YASANIN GEÇMESİ DURUMUNDA BELEDİYELER DAHA ÇAĞDAŞ KOŞULLARDA ÇALIŞABİLECEK VE BİRÇOK SORUNLARI ÇÖZÜLECEK”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, çalışmaları süren ve tamamen günün koşulları göz önüne alınarak değişikliklerin yapıldığı yeni Belediyeler Yasasının geçmesi durumunda belediyelerin daha çağdaş koşullarda çalışabileceğini ve birçok sorunlarının çözüleceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ahmet Benli başkanlığındaki K.T Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Heyette Başkan Benli’ye Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı,  Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

İçişleri bakanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede ilk sözü alan K.T Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, 15 Temmuz’da Birliğin 63. Genel kurulunu gerçekleştirdiğini söyleyerek belediyelerin yaşadığı sorunları aktardı.

Belediyelerin özerk yapısının korunması ve tüm yasal çalışmaların bu çerçevede devam etmesi gerektiğini belirten Benli, yeni ihale yasasının belediyelerin yerinden yönetim özelliğini kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi borçlarının da faiz düzenlemeleriyle ödenebileceğini belirten Ahmet Benli, gerekli yapılandırmaların yapılması halinde Belediyeler Birliği’nin de borçların ödemesi için sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Taşınmaz mal vergileri, Su yönetimi, Belediyeler Yasası’nın tadili ve Yerel yönetimlerdeki tayin ve terfi sorunlarına da değinen Benli, Bakan Evren’den sorunların çözümü için destek istedi.

EVREN

İçişleri Bakanı Evren de, belediyelerin özerk yapısının korunmasını kendisinin de desteklediğini fakat Belediye Başkan ve Meclis üyelerinin de daha fazla yasal sorumluluk altına girmesi gerektiğini söyledi.

Evren, Yeni Belediyeler Yasasının çalışmalarının devam ettiğini ve yasa yapılırken tamamen günün koşulları göz önüne alınarak değişikliklerin yapıldığını, bu yasanın geçmesi durumunda belediyelerin daha çağdaş koşullarda çalışabileceğini ve birçok sorunlarının çözüleceğini kaydetti.

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