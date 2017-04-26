Evliliklerin Ömrü Kısaldı

KKTC’de 2012-2016 yılları arasında 6 bin 187 çift evlendi, 4 bin 89 çift boşandı. 2012’de bin 238 evlilik, 809 boşanma, 2013’te bin 175 evlilik, 818 boşanma, 2014’te bin 316 evlilik, 829 boşanma, 2015’te bin 254 evlilik, 798 boşanma, 2016’da bin 204 evlik, 841 boşanma gerçekleştiKKTC mahkemelerinde anlaşmalı boşanmalarda genelde “karakter ve mizaç ayrılığı” gerekçe gösteriliyor. 2012-2016 yılları arasında 2 bin 865 çift anlaşmalı olarak boşandı.133 çift ayrı yaşama, bin 27 şiddetli geçimsizlik, 50 terk, 2 cana kast, 1 cürüm ve haysiyetsizlik, 2 zinaKKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre 2012-2016 yılları arasında 6 bin 187 çift evlilik adli imzalayarak yaşamlarını birleştirirken 4 bin 89 çift mahkemede yollarını ayırdı.Boşanan 6 bin 187 çiftin 2 bin 865’i karşılıklı anlaşarak boşanırken 133 çiftin boşanma gerekçesi ayrı yaşama, bin 27 çiftin boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizlik, 50 çiftin boşanma gerekçesi terk, 2 çiftin boşanma gerekçesi cana kast, 1 çiftin boşanma gerekçesi cürüm ve haysiyetsizlik, 2 çiftin boşanma gerekçesi zina olarak mahkemelerin kayıtlarına geçti.İstatistiklere göre, 2012-2016 yılları arasında boşanan 4 bin 89 çiftten 292’si evliliğinin ilk yılında yollarını mahkemede ayırırken 6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı ise bin 24 olarak kayıtlara geçti. Evliliklerinin ilk beş yılında mahkemede yollarını ayıran çift sayısı ise 252.İstatistiklere göre, 2016 yılında boşanan 841 çiftten 278’inin 1, 251’inin 2, 49’unun 3, 9’unun 4, 5’inin 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.2015’te boşanan 798 çiftten 256’sının 1, 213’ünün 2, 44’ünün 3, 6’sının 4, 2’sinin 5, 1’inin ise 6’dan fazla çocuğu var.2014’te boşanan 829 çiftten 312’si çocuksuz, 238’inin 1, 226’sının 2, 45’inin 3, 6’sının 4, 1’inin 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.2013’te boşanan 818 çiftten 263’ünün 1, 203’ünün 2, 35’inin 3, 7’sinin 4, 3’ünün 5, 1’inin ise 6’dan fazla çocuğu var.2012’de boşanan 803 çiftten 266’sının 1, 178’inin 2, 55’inin 3, 12’sinin 4, 1’inin 5 çocuğu var.Mahkemelerin kayıtlarına göre, 2016 yılında bin 204 evlenme akdi imzalandı. Buna karşın 841 boşanma gerçekleşti. Boşanmalarda yüzlerce çocuk da mağdur oldu.2016 yılında evliliklerini sonlandıran 841 çiftten 278’inin 1, 251’inin 2, 49’unun 3, 9’unun 4, 5’inin 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.2016 yılında boşanan 841 çiftten 45’i evliliğinin ilk yılında yollarını mahkemede ayırırken 6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı ise 230 olarak kayıtlara geçti.2016 yılında boşanan çiftlerden 53’ü 2 yıl arası, 49’u 3 yıl arası, 46’sı 4 yıl arası, 58’i 5 yıl arası, 136’sı 11-15 yıl arası, 224’ü 16 yıl ve üzerinde evliydi.2016 yılında neticelendirilen 841 boşanma davasında, boşanma nedeni olarak zina, cana kast ve fena muamele, cürüm ve haysiyetsizlik yok. Mahkemeye 2016 yılında sunulan boşanma gerekçeleri; 569’u karşılıklı anlaşma, 245’i şiddetli geçimsizlik, 27’si ise ayrı yaşama.KKTC’de 2015 yılında bin 254 çift evlilikle yaşamını birleştirdi, 798 çift ise boşandı.Evliliklerini mahkemede sonlandıran 798 çiftten 256’sının 1, 213’ünün 2, 44’ünün 3, 6’sının 4, 2’sinin 5, 1’inin ise 6’dan fazla çocuğu varİstatistiklere göre, 2015 yılında boşanan 798 çiftten 55’i evliliğinin ilk yılında yollarını mahkemede ayırırken 6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı ise 220 olarak kayıtlara geçti.2015 yılında boşanan çiftlerden 111’i 11-15 yıl arası evli, 207’si 16 yıl ve üzerinde evliydiBoşanma gerekçeleri ise şöyle: 578 karşılıklı anlaşma, 23 ayrı yaşama, 184 şiddetli geçimsizlik, 13, terk.Mahkemelerin kayıtlarına göre 2014’te bin 316 evlilik akdi imzalandı. Buna karşın 829 boşanma gerçekleşti.2014’te boşanan 829 çiftten 312’si çocuksuz, 238’inin 1, 226’sının 2, 45’inin 3, 6’sının 4, 1’inin 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.2014 yılında 829 çiftten 63’ü ilk 1 yıl içerisinde, 68’i 2 yıl, 66’sı 3 yıl, 57’si 4 yıl, 45’i 5 yıl içerisinde evliliğini mahkemede sonlandırırken, 202’si 6-10 yıl, 117’si 11-15 yıl, 211’i 16 yıl ve üzeri evliydi.2014 yılında neticelendirilen 829 boşanma davasında ayrılık gerekçesi olarak mahkemeye218 şiddetli geçimsizlik, 25 ayrı yaşama, 571 karşılıklı anlaşma, 12’si terk, 2 cana kast, 1 zina gösterildi.İstatistiklere göre 2013 yılında bin 175 çift evlilikle yaşamını birleştirdi, 818 çift ise boşandı.Evliliklerini mahkemede sonlandıran 818 çiftten 263’ünün 1, 203’ünün 2, 35’inin 3, 7’sinin 4, 3’ünün 5, 1’inin ise 6’dan fazla çocuğu varİstatistiklere göre, 2013 yılında boşanan 818 çiftten 57’si evliliğinin ilk yılında 71’i 2 yıl, 65’i 3 yıl, 54’ü 4 yıl, 52’si 5 yılda yollarını mahkemede ayırdı. Boşanan çiftlerin 211’i 6-10 yıl, 117’si 11-15 yıl, 191’i 16 ve üzeri evliydi.Boşanma gerekçeleri ise şöyle: 589 karşılıklı anlaşma, 23 ayrı yaşama, 184 şiddetli geçimsizlik, 13 terk.KKTC’de 2012 yılında bin 238 çift evlilikle yaşamını birleştirdi, 803 çift ise boşandı.Evliliklerini mahkemede sonlandıran 803 çiftten 266’sının 1, 178’inin 2, 55’inin 3, 12’sinin 4, 1’inin 5 çocuğu var.İstatistiklere göre, 2012 yılında boşanan 803 çiftten 72’si evliliğinin ilk yılında yollarını mahkemede ayırırken 67’si 2 yıl, 60’ı 3 yıl, 54’ü 4 yıl, 50’si 5 yıl içinde boşandı.2012 yılında boşanan çiftlerden 195’i 6-10 yıl arası, 114’ü 11-15 yıl arası, 191’i 16 yıl ve üzeri evliydi.Mahkemeye 2012 yılında sunulan boşanma gerekçeleri; 558’i karşılıklı anlaşma, 35’i ayrı yaşama, 196’sı şiddetli geçimsizlik, 12’si terk, 1’i cürüm ve haysiyetsizlik, 1’i zina.