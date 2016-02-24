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Evli Kadınlar Sadece Bekarlık Soyadını Kullanabilecek

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), kararında 30 Eylül 2015'te yapılan değişiklikle evli kadının sadece bekârlık soyadını kullanabilmesinin yolu açıldı.

Evli Kadınlar Sadece Bekarlık Soyadını Kullanabilecek

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), kararında 30 Eylül 2015'te yapılan değişiklikle evli kadının sadece bekârlık soyadını kullanabilmesinin yolu açıldı.

24 Şubat 2016 Çarşamba 13:02
Evli Kadınlar Sadece Bekarlık Soyadını Kullanabilecek
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 Evli kadınlar, aile mahkemelerine dava açarak sadece kendi soyadlarını kullanabilecek. Daha önce mahkemeler vize verse bile Yargıtay, Medeni Kanun'u gerekçe göstererek evli kadınların sadece bekârlık soyadlarını kullanmalarına onay vermiyordu.



Kadınların evlendikten sonra gerek kariyer gerek kişilik haklarını gerekçe göstererek kendi soyadlarını kullanmak istediklerini söyleyen ve Aile Mahkemesi nezdinde Türkiye'de bu konuyla ilgili ilk davayı 2007 yılında kazanan Avukat Alev Yıldız, Medeni Kanunun 187. maddesine göre, kadınların evlendikten sonra sadece kendi soy isimlerini kullanamadıklarını belirtti.

Kendi soy isimlerini öne alarak eşlerinin soy ismini kullanabildiğini hatırlatan Avukat Yıldız, "Kanunun bize verdiği tek yetki bu. Ancak müvekkillerimle birlikte açtığımız davalarda, müvekkillerim sadece kendi soy isimlerini kullanmak istiyorlar. Bunun nedeni de, kendi soy isimleri ile belli bir kariyere ulaşmış olmaları dışında, bu hakkın, bir kişilik hakkı olması.

Ancak kanun buna müsaade etmiyor. Biz de açtığımız davalarla, Türk hukukunun parçası olan onaylanmış uluslararası anlaşmaları, Türk Mahkemelerine uygulatarak, bu hakkı elde ettik. Bu hakların elde edilmesi için açtığım 5 dava ile birlikte, yaklaşık 10 senedir mücadele ediyoruz. Yargıtay da sonunda en üst kurulu nezdinde bu hakkımızı teslim etmiştir" dedi.Evli kadınlar, aile mahkemelerine dava açarak sadece kendi soyadlarını kullanabilecek. Daha önce mahkemeler vize verse bile Yargıtay, Medeni Kanun'u gerekçe göstererek evli kadınların sadece bekârlık soyadlarını kullanmalarına onay vermiyordu.


Kadınların evlendikten sonra gerek kariyer gerek kişilik haklarını gerekçe göstererek kendi soyadlarını kullanmak istediklerini söyleyen ve Aile Mahkemesi nezdinde Türkiye'de bu konuyla ilgili ilk davayı 2007 yılında kazanan Avukat Alev Yıldız, Medeni Kanunun 187. maddesine göre, kadınların evlendikten sonra sadece kendi soy isimlerini kullanamadıklarını belirtti.

Kendi soy isimlerini öne alarak eşlerinin soy ismini kullanabildiğini hatırlatan Avukat Yıldız, "Kanunun bize verdiği tek yetki bu. Ancak müvekkillerimle birlikte açtığımız davalarda, müvekkillerim sadece kendi soy isimlerini kullanmak istiyorlar. Bunun nedeni de, kendi soy isimleri ile belli bir kariyere ulaşmış olmaları dışında, bu hakkın, bir kişilik hakkı olması.

Ancak kanun buna müsaade etmiyor. Biz de açtığımız davalarla, Türk hukukunun parçası olan onaylanmış uluslararası anlaşmaları, Türk Mahkemelerine uygulatarak, bu hakkı elde ettik. Bu hakların elde edilmesi için açtığım 5 dava ile birlikte, yaklaşık 10 senedir mücadele ediyoruz. Yargıtay da sonunda en üst kurulu nezdinde bu hakkımızı teslim etmiştir" dedi.

Son Güncelleme: 24.02.2016 15:14
Anahtar Kelimeler:
BekarlıkSoyadı
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