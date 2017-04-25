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25 Nisan 2017 Salı 06:58

Evlerin Önünde Bisiklet Kalmadı

Evlerin Önünde Bisiklet Kalmadı
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Lefkoşa’da birçok yerden bisiklet çalarak sosyal medya üzerinden satışa çıkaran 3 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor

Lefkoşa ve çevresinde son 1 ayda çalınan bisikletlerle ilgili, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde, tutuklanan Mehmet Çetin, Resul Çoban ve Yunus Emre Bebek aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Çetin, Cuma günü Çoban ve Bebek önceki gün mahkemeye çıkartılarak tutuklanmışlardı. Zanlılar, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhlerinde 4’er gün tutuklama emri alındı.

Bisiklet sayısı artabilir

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Parlak, zanlılar Yunus Emre Bebek ve Resul Çoban’ın daha önceden tutuklanmış olan zanlı Mehmet Çetin ile birlikte farklı bölgelerde çalmış oldukları bisikletleri sosyal medya üzerinden satışını yapmaya yardımcı olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı Çoban’ın ikametgâhında yapılan aramada 1 adet çalıntı bisiklet tespit edildiğini, meselenin ciddi olduğunu ve şuana kadar yürütülen soruşturma neticesinde ilk etap da 10 adet bisiklet tespit edilerek emare olarak alındığını ve bu rakamın artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Ek tutukluluk alındı

Polis memuru Mustafa Parlak soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler, zanlıların sosyal medya hesaplarının incelenmeye alındığını ve henüz ulaşılamayan bisikletler olduğunu söyledi.

Parlak, zanlıların soruşturma amaçlı 4’er gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Polis vatandaşa seslendi

Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile vatandaşlara seslendi: 2017 Mart ve Nisan ayları içerisinde, Lefkoşa bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile ilgili olarak Lefkoşa Adli Şube tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma ve operasyonlar neticesinde olayla bağlantılı 3 zanlı tespit edilerek tutuklamıştır. Zanlıların tasarruflarında sahipleri henüz tespit edilemeyen toplam 10 adet muhtelif marka ve modellerde bisiklet bulunarak emare olarak alınmıştır. Belirtilen tarihler dâhilinde Lefkoşa Bölgesinden bisikleti çalınan vatandaşların hafta içi mesai saatleri dâhilinde, mevcut olması hâlinde fatura/makbuzları ile birlikte Lefkoşa Adli Şubeye müracaat etmeleri önemle rica olunur. 
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Evlerin önünde Bisiklet Kalmadı
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