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22 Nisan 2017 Cumartesi 08:34

Evleri Sahte Evrak Deposu Gibi

Evleri Sahte Evrak Deposu Gibi
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Evleri Sahte Evrak Deposu Gibi

Girne’de önceki gün ortaya çıkarılan sahte belge şebekesiyle ilgili yürütülen polis soruşturmasında zanlı sayısı beşe yükseldi

Düzenledikleri sahte belgelerle Bangladeş uyruklu kişilerin KKTC’ye gelmelerine yardımcı oldukları iddiasıyla önceki gün tutuklanan Nozrul İslam, Josim Udin, Rahvan Haidar ve Amran Amran’ın ardından çeteyle bağlantısı olduğu belirlenen Abdullah Shawon isimli kişi de dün tutuklandı.

Zanlıların evinde bulunan bilgisayarlar ile, içlerinde sahte belge görüntüleri bulunan Rahvan Haidar ile Abdullah Shawon’un cep telefonları da inceleme altına alındı.

Abdullah Shawon’un da tutuklanmasıyla sayıları beşe çıkan zanlılar dün bir kez daha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Bilgisayarlar incelemede

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Halil Drangoz, zanlıların önceki gün ihbar üzerine tutuklandıklarını ve aleyhlerinde 1’er gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Ravhan Haidar ve Abdullah Shawon’un cep telefonlarında sahte belgelere rastladıklarını anlatan Drangoz, ayrıca zanlıların kaldıkları evde bunun bilgisayar içerisinde de sahte belge bulduklarını ve incelemeye gönderdiklerini kaydetti. Zanlılar arasında bulunan ve ilk olarak isminin Amran Haidar olduğu öğrenilen kişinin, Amran Amran olduğunun öğrenildiğini anlatan Drangoz, Amran Amran’ın ülkede yasal statüde bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın geniş çapta devam ettiğini, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıslar olduğuna dikkat çeken Drangoz, bu aşamada 5 zanlının da soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
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Evleri Sahte Evrak Deposu Gibi
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