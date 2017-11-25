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25 Kasım 2017 Cumartesi 08:51

Evinin Bahçesinde Saçmalara Hedef Oldu

Beyarmudu’nda dün sabah bahçesinde bulunduğu sırada kimliği meçhul avcıların saçmalarına hedef olarak hafif yaralandı.

Evinin Bahçesinde Saçmalara Hedef Oldu
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Beyarmudu’nda dün sabah Ahmet Güven Rızaner adlı kişi, bahçesinde bulunduğu sırada kimliği meçhul avcıların saçmalarına hedef olarak hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu İngiliz Üsler bölgesinde sınırın 500 metre güneyinde meydana gelen olayda, Ahmet Güven Rızaner’e, bahçede bulunduğu sırada bölgede avlanan kimliği meçhul kişilerin gelişigüzel ateş etmeleri sonucu saçmalar isabet etti.

Hafif yaralanan Rızaner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinden sonra taburcu edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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