Evinde rahatsızlanarak öldü

1. 09.07.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan Özer MUTALLİP (E-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cesedi üzerinde 11.07.2017 tarihinde yapılan otopside ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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