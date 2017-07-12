Evinde rahatsızlanarak öldü

1. 09.07.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan Özer MUTALLİP (E-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cesedi üzerinde 11.07.2017 tarihinde yapılan otopside ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
1. 09.07.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan Özer MUTALLİP (E-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cesedi üzerinde 11.07.2017 tarihinde yapılan otopside ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.