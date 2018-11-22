Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akova köyünde 10 Kasım 2018 tarihinde 7 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan ve işlemiş olduğu “Cinsel taciz” suçundan dolayı hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan zanlı Nihat Dağlı’nın evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi, av tüfeği ve 5 adet fişek bulundu. Zanlı Dağlı “Hintkeneviri bitkisi ziraatı”, “Hintkeneviri bitkisi tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Cezaevinden alınarak mahkemeye çıkarılan zanlı Dağlı, teminata bağlandı.