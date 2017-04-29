“Evimiz Darmadağın”



Mağusa’da 18 Nisan tarihinde eşi Özgür Okumuş tarafından 5 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Burcu Okumuş’un ailesi KKTC’ye geldi. Davalarını takip etmek ve gelişmeler hakkında polisten bilgi almak için KKTC’ye gelen acılı aile adaletin tecelli etmesini istediler. Basına açıklamalarda bulunan acılı aile KKTC’nin adaletine güvendiklerini söyledi.Acılı baba Yaşar Akçakaya, KKTC’nin adaletine güvendiklerini ve KKTC adaletinin Özgür Okumuş’a gereken cezayı vereceğine inancının tam olduğunu belirtti. Acılı baba, kızı Burcu Okumuş’un cenazesini alarak Türkiye’ye döndükten sonra çevreden kızı Burcu Okumuş’un yaşadığı zor günleri yeni öğrendiğini ve öğrendikleri karşısında daha da yıkıldığını anlattı. Kızı Burcu Okumuş’un 5 yıl boyunca zor günler yaşadığını yeni öğrenen baba Akçakaya “Zulüm ve işkence ile geçen 5 yılın hesabını kim verecek? Önünde koskoca bir ömür vardı. Yaşanmamış günlerin hesabını kim verecek?” diye sordu. Kızının saçının teline dokunmaya kıyamadığını söyleyen baba Akçakaya, zorba bir katilin gelerek göz göre göre kızını katlettiğini ifade etti.Kızının Özgür Okumuş ile 2011 yılında tanıştığını 2012 yılında ise kaçarak evlendiğini söyleyen Yaşar Akçakaya, kızının evlenmek için evi terk ettiğinde kızına “Seni asla terk etmeyeceğim. Hatalarınla, sevaplarınla sen benim kızımsın. Ömür boyu maddi ve manevi arkanda olacağım” dediğini ve öyle de yaptığını, kızını asla terk etmediğini anlattı. Akçakaya, kızının 1 ay sonra mezun olup Türkiye’ye döneceğini söyleyerek hayata sıfırdan başlama hayalleri olduğunu dile getirdi.Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Yaşar Akçakaya, kızının ölümüyle birlikte evlerinin darmadağın olduğunu, kızına ait resimleri bakamadıkları için ortadan kaldırdıklarını ve her gün kızının odasına girdiğini anlattı.Yenibakış