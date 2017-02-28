Eve Pencereden Girmiş!

Tuzla’daki Hüseyin Elsan’ın evini iki kez açıp hırsızlık yaptığı iddia edilen Hasan Gürz, tutuklanıp çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti.

Tuzla’da Hasan Hüseyin Elsan’ın evine iki kez pencereden girip, ev içerisinden para, cep telefonu ve sigara filtresi sirkat ettiği ileri sürülen Hasan Gürz, polis tarafından tutuklandı.

“Geceleyin ev açma” ve“Sirkat” suçlarından methaldar olan Hasan Gürz, dün mahkemeye çıkarılarak aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikatını yürüten ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk’ü yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Löğmen Yücetürk, zanlının, 14 Şubat ve 25 Şubat 2017 tarihlerinde, 20.00-21.00 saatleri arasında, Tuzla’da Hasan Hüseyin Elsan’a ait ikametgahın kapalı ancak açık penceresinden içeriye girip, yatak odasında muhafaza edilen bir adet cep telefonu, 120 TL nakit parayı ile 1 paket sigara filtresini sirkat

ettiğini kaydetti.

Yücetürk, zanlıyı yapılan soruşturma sonucu kamera kayıtlarından tespit edip, derdest emri gereği Gazimağusa’da tutukladığını ve sirkat edilen eşya ve paraları emare aldığını dile getirdi ve mahkemeden polise gönüllü ifade verip suçlarını kabul eden zanlı aleyhine henüz yeni başladığı tahkikatını salimen tamamlayabilmek için süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın çok yeni olduğuna bulgu yaptı ve polise tahkikatını tamamlayabilmesi için fırsat vererek, zanlının 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.



Kaynak: KIBRIS