“ev İçi Şiddet” Konusunda Eğitim Verilecek

Proje Koordinatörü Mine Atlı tarafından verilecek eğitimde; ev içi şiddetin basına yansıma şekli, ev içi şiddet vakalarının basında yer almasıyla şiddet gören kişiyi koruma arasındaki denge, basının ev içi şiddetin önlenmesine nasıl katkı sağlayabileceği konuşulacak.

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