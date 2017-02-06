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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

“ev İçi Şiddet” Konusunda Eğitim Verilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kadından Yaşama Destek Derneği ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) işbirliğinde “Ev İçi Şiddet” konusunda eğitim düzenliyor.

'ev İçi Şiddet” Konusunda Eğitim Verilecek
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kadından Yaşama Destek Derneği ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) işbirliğinde “Ev İçi Şiddet” konusunda eğitim düzenliyor.

Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Kadından Yaşama Destek Derneği’nin ‘Şiddete Karşı Diren!’ projesi kapsamında düzenlenecek eğitim 9 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da BRTK’da gerçekleşecek.

Proje Koordinatörü Mine Atlı tarafından verilecek eğitimde; ev içi şiddetin basına yansıma şekli, ev içi şiddet vakalarının basında yer almasıyla şiddet gören kişiyi koruma arasındaki denge, basının ev içi şiddetin önlenmesine nasıl katkı sağlayabileceği konuşulacak.

(RÇ/ÖK)

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